Üye Girişi
Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı

17.07.2021 12:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı yerli yenilikçi aşı adayına ilişkin, "VLP aşı adayımızın Faz 2 çalışmalarında 1. doz aşılamaları tamamladık, 2. doz aşılar uygulanmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı yerli yenilikçi aşı adayına ilişkin, "VLP aşı adayımızın Faz 2 çalışmalarında 1. doz aşılamaları tamamladık, 2. doz aşılar uygulanmaya başladı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki hiçbir gönüllümüzde görülmedi." dedi.

Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma, Keten Müzesi Projesi İmza ve Satem Biyokütle Enerji Santrali açılış töreninde konuştu.

Biri enerji, diğeri su ürünleri alanında olan iki yatırımın toplam bütçesinin 260 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen Varank, söz konusu projelerin Sinop ekonomisine güç katacağını vurguladı.

Varank, bu projelerden Bakanlık destekleriyle kurulan Satem firmasının Sinop Biyokütle Enerji Santrali'ne değinerek şu ifadeleri kullandı:

"180 milyon lirayı bulan bu yatırım, doğrudan ve dolaylı olarak 500 Sinoplu hemşehrimize istihdam oluşturacak. Bu tesis her anlamda çevre dostu bir yenilenebilir enerji santrali. Fosil yakıt yerine rüzgar ve güneş enerjisinden sonra en az karbon salınımına sahip üçüncü enerji kaynağı, doğal biyokütle kullanıyor."

Tesiste en modern teknolojilerle baca gazı emisyonunun anlık kontrol edildiğinin bilgisini veren Varank, Sinop'un havasına, insanına zararsız, ekonomisine yararlı tesisi kazandıran firma yetkililerine teşekkür etti.

Varank, Satem'e yatırımları için önemli destek verdiklerine işaret ederek, düzenledikleri teşvik belgesiyle birçok avantaj sağladıklarını anlattı.

"Şehirlerimizi kalkındırmanın derdindeyiz"

Bakanlığa bağlı kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin biyokütleden gaz ve enerji üreten 17 projeye 60 milyon lirayı aşkın destek verdiğini, bu alanda 400'ün üzerindeki araştırma ve yatırım projesine TÜBİTAK aracılığıyla 440 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Varank, gelecek dönemde de sürdürülebilir kalkınmanın önemli araçlarından olan bu alanlardaki destekleri sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Birilerinin gündemi en güzel yalanı atmak, en etkili kara propagandayı yapmak, sadra şifa olmayan ama göz boyayan işlerle medyalarda boy göstermek olabilir. Bizim gündemimizse belli, yatırım, üretim, istihdam ve katma değer. Biz şehirlerimizi nasıl daha iyi kalkındırırız, nasıl daha fazla vatandaşımıza istihdam sağlarız, refahı toplumun geneline nasıl yayabiliriz bunun derdindeyiz."

"Yerelde iş birliğine örnek"

Bugün temeli atılan "Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi"nden bahseden Varank, tesis tamamlandığında Sinop'un bu alanda daha verimli işleyen bir ekosisteme sahip olacağına dikkati çekti.

Varank, 105 milyon lira bütçeli projeyi, Avrupa Birliği ile beraber yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında desteklediklerini ifade ederek, koordinasyonunu da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının sağladığını belirtti.

Projenin yerelde iş birliği konusunda örnek olduğunu vurgulayan Varank, sürdürülebilirlik konusunda da paydaşlara önemli işler düştüğünü söyledi.

Varank, projenin 3 kısımdan oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"İlk olarak Sinop OSB'de Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi'nin temelini atıyoruz. Maliyeti 85 milyon liranın üzerinde olan bu tesis, 20 dönümlük bir alanda, yılda 3 bin ton kapasiteyle hizmet verecek. Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin tamamı da bu tesisten faydalanabilecek. Projenin ikinci ayağında, su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek üzere bir KOBİ Destek Merkezi kuracağız.

Amacımız Sinop'taki girişimcilerimizin bu alandaki üretim ve hizmet kapasitelerini artırmak. Projenin son ayağındaysa bölgemizin turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere vizyon projeler geliştireceğiz. Bu kısımdaki öncelikli işimiz, kapsamlı destinasyon planlamaları yapmak, yani bölgesel tanımlamaları yerine oturtabilmek."

Benzer bir çalışmayı Güneydoğu Anadolu'da "Mezopotamya" markasını oluşturarak yaptıklarını anımsatan Varank, burada da bölge illerinin kültürel ve doğal varlıklarını markalaştırarak, ekonomiye kazandıracaklarının ve böylelikle Sinop'un turizm gelirlerini artıracaklarının altını çizdi.

Varank, çalışmanın bir bölgesel kalkınma projesi olduğuna dikkati çekerek, proje tamamlandığında bölge insanının hak ettiği refah düzeyine erişmesini hızlandırmış olacaklarını dile getirdi.

"OSB'lerin altyapılarını tamamladık"

Sinop'a yapılan yatırımların bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Varank, AK Parti hükümetleri yönetimi devraldığında Sinop'ta sadece ismen kurulu 2 OSB bulunduğunu belirtti.

Varank, 50 milyon liraya yakın yatırımla buraların altyapılarını tamamlayarak sanayicilerin hizmetine sunduklarını, bugün bu OSB'lerde yaklaşık 2 bin 700 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Sanayi Sitesi'nin 50 iş yerlik yapım işi ihalesini bu ay tamamladıklarının bilgisini veren Varank, kısa zamanda bu projeyi de sonuçlandıracaklarını, burada da en az 250 vatandaşın istihdam edileceğini anlattı.

Varank, ildeki özel sektör yatırımlarını artırmak üzere sağladıkları desteklere işaret ederek, 2012'den bu yana Sinop için 120 teşvik belgesi düzenlediklerini, bu belgelerde yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım öngörüldüğünü ve yatırımlar tamamlandığında 4 binin üzerinde istihdam sağlayacağını kaydetti.

Kalkınma ajansları, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla Sinop'taki 2 bin 500'ün üzerinde projeye 110 milyon lira destek sağladıklarını dile getiren Varank, kalkınma ajansının bölgede sanayiden turizme, mesleki eğitimden girişimciliğe, KOBİ'lerden sosyal kalkınmaya kadar birçok alanda çalışma yürüttüğünü hatırlattı.

"6,5 milyon lira bütçeli"

Varank, Keten Müzesi Projesi'nin imzalarını da bugün attıklarını belirterek, Ayancık başta olmak üzere Türkeli ve Erfelek'te üretimi yapılan ketenin Sinop kültürünün bir parçası olduğuna işaret etti.

Bu kültürü yaşatmak ve turizme kazandırmak üzere Keten Müzesi Projesi'ni destekleme kararı aldıklarını söyleyen Varank, "Yaklaşık 6,5 milyon lira bütçesi olan bu proje de şimdiden Sinopumuza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Varank, Sinop'a bir teknopark kazandırılması için çağrıda bulunarak, kurulacak teknoparka bakanlık olarak destek vereceklerini bildirdi.

"İkinci çeyrekte çift haneli büyüme sürpriz olmaz"

Varank, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmanın sürpriz olmayacağına dikkati çekerek, "2021'i salgınla mücadeleyi kazandığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Gerek sağlık alanında gerekse sanayi ve ekonomi alanında tüm çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda oluşturduk." diye konuştu.

TÜBİTAK COVİD-19 Türkiye Platformu aracılığıyla tüm Türkiye'den bilim insanlarının katkılarıyla aşı geliştirme çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi de oldukça yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımız. VLP aşısının ilk insan denemelerinde ben de gönüllü oldum. VLP aşısında Faz 2 aşamasına geçmiştik. Faz 2 çalışmalarında 1. doz aşılamaları tamamladık, 2. doz aşılar uygulanmaya başladı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki hiçbir gönüllümüzde görülmedi.

İkinci dozlar da uygulanıp gönüllülerden alınacak sonuçlar değerlendirildikten sonra son aşama olan Faz 3'e geçeceğiz. Tüm süreçler olumlu tamamlanırsa da yerli VLP aşımıza kavuşacağız. Kovid-19 belasıyla mücadeleye Türkiye'den tüm dünyaya şifa olabilecek bir katkı sunmuş olacağız."

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Satem Sinop Biyokütle Enerji Müdürler Kurulu Başkanı Ali Birinci de katıldı.

Konuşmaların ardından Varank ve beraberindekiler, butonlara basarak Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi'nin temelini attı. Varank ile Vali Karaömeroğlu, Keten Müzesi Projesi'ne ilişkin protokolü imzaladı.

Daha sonra Varank, Satem Biyokütle Enerji Santrali'nin açılışını gerçekleştirdi ve tesiste incelemelerde bulundu.

Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı
Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı
Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı
Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı

Mustafa Varank, Açılış Töreni, İstihdam, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 38 kişi vefat etti, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi 19:35 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 38 kişi vefat etti, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti 19:02 Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı 18:34 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli ateş püskürdü: Sinirim kişisel değil 18:23 Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli ateş püskürdü: Sinirim kişisel değil 17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü 17:30 Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü
Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı 17:19 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı 16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:33 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı
18:28 Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i
18:16 Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
18:13 Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu
17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
17:38 Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
Shabab Al-Ahli, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Paulinho için devreye girdi Shabab Al-Ahli, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Paulinho için devreye girdi         
19:56
Fenerbahçe, Slovenya kampında Udinese, Tabir Sezana ve Al-Ahli'yle karşılaşacak Fenerbahçe, Slovenya kampında Udinese, Tabir Sezana ve Al-Ahli'yle karşılaşacak         
19:27
Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor         
18:42
Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i         
18:29
Son akşam yemekleri oldu! Uyandırmak için odaya giren kızları korkunç halde buldu Son akşam yemekleri oldu! Uyandırmak için odaya giren kızları korkunç halde buldu         
17:51
Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü         
17:38
Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez         
17:25
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Büyükşen cinayetinin sırları çözüldü! Failin, çiftin çocukları olmadığı ortaya çıktı Büyükşen cinayetinin sırları çözüldü! Failin, çiftin çocukları olmadığı ortaya çıktı         
16:18
Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin         
16:02
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı         
15:41
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı         
13:48
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı         
12:30
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 20:09:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışmasında ikinci dozlar uygulanmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement