Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı'da konuştu. (2)

Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."