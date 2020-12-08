Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın" - Son Dakika

Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın"
08.12.2020 12:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı'da konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı'da konuştu. (2)
Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."
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