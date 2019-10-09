Son Dakika Haberleri: Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor"
Son Dakika Güncel Varank: 'Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor'

Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor"

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜYAP'ta MAKTEK İzmir Fuarı'nın açılışında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜYAP'ta MAKTEK İzmir Fuarı'nın açılışında konuştu. (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama hiçbir şekilde yaşanan bu gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlamış oluyor."

Varank: Bölgemizde birtakım sıcak gelişmeler yaşanıyor

Mustafa Varank, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:23 Kaynak: AA
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