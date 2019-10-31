Son Dakika Haberleri: Varank: "Böyle etkinlikler sayesinde verimliliğin ekonomiye sağladığı somut faydaları görme...
Son Dakika Güncel Varank: 'Böyle etkinlikler sayesinde verimliliğin ekonomiye sağladığı somut faydaları görme...

Varank: "Böyle etkinlikler sayesinde verimliliğin ekonomiye sağladığı somut faydaları görme...

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu.

Varank: Böyle etkinlikler sayesinde verimliliğin ekonomiye sağladığı somut faydaları görme...

Mustafa Varank, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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