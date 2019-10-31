TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu.