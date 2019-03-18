Varank: "Bu Proje ile Yeşilırmak'ın Belli Dönemlerde Debisinin Düşmesinin Önüne Geçtik"
15 dakika önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AMASYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeşilırmak Kauçuk Bendi açılış törenine katıldı.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AMASYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeşilırmak Kauçuk Bendi açılış törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:35 Kaynak: AA
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