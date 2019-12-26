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Varank: "Bu sene 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. (1)
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