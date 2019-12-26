Varank: "Bu sene 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Bu sene 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık - Son Dakika

Varank: "Bu sene 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. (1)

Varank: Bu sene 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü
16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

Son Dakika Haberleri
18:30 İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı - Son Dakika
18:29 Küçük kıza cinsel istismara beraat kararı Yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
18:28 2 milyon oyuncak incelendi; yeni düzenleme geldi - Son Dakika
18:28 Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Möntrö'nün dışında bir projedir" - Son Dakika
18:25 Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Varank: "Bu sene 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]