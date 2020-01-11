Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk" - Son Dakika
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Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk"
7 saat önce
Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Temal atma töreni SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.
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12.01.2020 00:38:37. #1.12#
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