Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk' - Son Dakika

Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk"

7 saat önce

Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Temal atma töreni SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.

Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Hediye takdimi

Temal atma töreni

SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.

(3)

Varank: Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü
Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Son Dakika Haberleri
00:30 Almanya'da "Yükselen Irkçılık ve Ayrımcılık Karşısında Sorumluluklarımız" paneli - Son Dakika
00:28 KKTC Turizm Şurası - KKTC Başbakanı Ersin Tatar - Son Dakika
00:28 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes... - Son Dakika
00:24 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan: ekonomide türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında - Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 00:38:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Varank: "Bu sene inşallah ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacalk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]