Varank: "Bu sene teşviklerimizi daha esnek bir yapıya kavuşturacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Bu sene teşviklerimizi daha esnek bir yapıya kavuşturacağız' - Son Dakika

Varank: "Bu sene teşviklerimizi daha esnek bir yapıya kavuşturacağız"

6 saat önce

Toplantıya katılanlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya katılanlardan görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gümüşhane'nin en büyük kamu yatırımlarından biri olan İş Geliştirme Merkezinin resmi açılışını yapacağız. 8-8,5 milyon avroluk bu yatırım, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde hayat buldu. Biz buraya şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismini vermek istiyoruz. Biz şehidimizin aziz hatırasını bu merkezde yaşatmak istiyoruz."

Varank: Bu sene teşviklerimizi daha esnek bir yapıya kavuşturacağız

Mustafa Varank, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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