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Varank: "Bu senenin teması mesleki ve teknik eğitim" - TBMM
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesi sunumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:33 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesi sunumunu yaptı. (4)
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