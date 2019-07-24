Varank: "Bu ülkenin hiçbir gencini imkansızlıklara terk etmeyeceğiz"
1 saat önce
TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Salondaki katılımcılardan görüntüler Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:41 Kaynak: AA
TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'ın salona gelişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. (1)
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