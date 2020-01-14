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Varank: "Bu yıl çok daha güçlü bir büyüme yakalayacağız. Büyümenin temelinde yatırımlar olacak.
11 dakika önce
Varank: "Bu yıl çok daha güçlü bir büyüme yakalayacağız. Büyümenin temelinde yatırımlar olacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:26 Kaynak: AA
Varank: "Bu yıl çok daha güçlü bir büyüme yakalayacağız. Büyümenin temelinde yatırımlar olacak. Bu yatırımlar vatandaşımıza yeni iş kapıları açacak."
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