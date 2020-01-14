Varank: "Bu yıl çok daha güçlü bir büyüme yakalayacağız. Büyümenin temelinde yatırımlar olacak. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: 'Bu yıl çok daha güçlü bir büyüme yakalayacağız. Büyümenin temelinde yatırımlar olacak. - Son Dakika Ekonomi

Varank: "Bu yıl çok daha güçlü bir büyüme yakalayacağız. Büyümenin temelinde yatırımlar olacak.

11 dakika önce

Varank: "Bu yıl çok daha güçlü bir büyüme yakalayacağız. Büyümenin temelinde yatırımlar olacak.

Varank:

Varank: "Bu yıl çok daha güçlü bir büyüme yakalayacağız. Büyümenin temelinde yatırımlar olacak. Bu yatırımlar vatandaşımıza yeni iş kapıları açacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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