Varank: "Bugünden İtibaren Akıllı Dijital Teknolojileri Desteklemeye Başlıyoruz"

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AYDIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AYDIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi. (3)

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