Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı açıklıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz."