Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı açıklıyoruz"
35 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:45 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (1)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz."
TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor