Son Dakika Haberleri: Varank: Büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız
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Varank: Büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız

3 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız. Öncelikli sektörlerimizi belirledik.

Varank: Büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız. Öncelikli sektörlerimizi belirledik. Bu sektörlerde geniş bir yelpazede yatırımlar yapacağız." dedi.
Mustafa Varank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:52 
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