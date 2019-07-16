Varank: Büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız
3 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız. Öncelikli sektörlerimizi belirledik.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız. Öncelikli sektörlerimizi belirledik. Bu sektörlerde geniş bir yelpazede yatırımlar yapacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:52
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