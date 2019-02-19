Varank: "(Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi) İthal Ettiğimiz Kimyasal Ürün Çeşitlerinin Yüzde...
1 saat önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da iş insanlarıyla bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:24 Kaynak: AA
Adana'da İlk 'Tanzim Satış Noktası' Açıldı
Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi
Kendi Kendine Hareket Eden Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi
AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi