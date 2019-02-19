Son Dakika Haberleri: Varank: "(Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi) İthal Ettiğimiz Kimyasal Ürün Çeşitlerinin Yüzde...

Varank: "(Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi) İthal Ettiğimiz Kimyasal Ürün Çeşitlerinin Yüzde...

1 saat önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da iş insanlarıyla bir araya geldi. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:24 Kaynak: AA

Adana, Mustafa Varank, Güncel
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