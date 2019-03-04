Son Dakika Haberleri: Varank: "Chp, Türkiye'ye Yönelik Saldırılarda Yerli ve Milli Bir Tavır Takınsaydı Beka Meselemiz...

Varank: "Chp, Türkiye'ye Yönelik Saldırılarda Yerli ve Milli Bir Tavır Takınsaydı Beka Meselemiz...

56 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hak-İş Konfederasyonu Aydın Temsilciler Toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hak-İş Konfederasyonu Aydın Temsilciler Toplantısına katıldı. (2)

"Sadece kendi isteklerini dillendiren toplumun sorunlarına sağır kalan sendikal anlayışı biz reddediyoruz"

"Hak-iş'in Cumhur İttifakı'na verdiği desteği ben çok anlamlı ve tarihi bir destek olarak görüyorum"

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin açık bir işgal girişimiyle karşılaştığı 15 Temmuz gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Türkiye'nin varlığını, bağımsızlığını, birliğini, bütünlüğünü savunan bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türkiye'ye kurulan tuzağı görüp Türkiye için gün birlik olma günüdür deyip bir ve beraber olanların ittifakıdır"

"Eğer CHP, Türkiye'ye yönelik saldırılarda yerli ve milli bir tavır takınsaydı beka meselemiz elbette olmazdı. Eğer Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbesine kontrollü darbe demeseydi, tiyatro söylemlerine alkış tutmasaydı beka meselemiz elbette olmazdı"

"Eğer Kandil'den talimatlarla yönetilen HDP ile CHP kolkola girmeseydi bu gizli ve kirli ittifaka İYİ Parti üzerinden milliyetçi kardeşlerimizi de sürüklemek istemeselerdi beka meselemiz olmazdı"

"Türkiye'ye yönelik saldırıların istisnasız hepsinde alkış tutan bir ana muhalefet olmasa beka meselemiz elbette olmaz, 31 Mart yerel seçimleri de sadece yerel seçimler olarak kalırdı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:16 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Hak İş, Türkiye, Güncel
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