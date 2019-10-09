Son Dakika Haberleri: Varank: "Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi"
Son Dakika Güncel Varank: 'Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi'

Varank: "Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi"

31 dakika önce

İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu.

İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu. (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk Lirası'nın arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler Türkiye'nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi."

Varank: Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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