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Varank: "Çocuklarımızın sportif yeteneklerini küçük yaşlardan keşfedip gelişmelerini takip edeceğiz"
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı. (1)
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