Varank: "Çocuklarımızın sportif yeteneklerini küçük yaşlardan keşfedip gelişmelerini takip edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Çocuklarımızın sportif yeteneklerini küçük yaşlardan keşfedip gelişmelerini takip edeceğiz' - Son Dakika

Varank: "Çocuklarımızın sportif yeteneklerini küçük yaşlardan keşfedip gelişmelerini takip edeceğiz"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı. (1)

Varank: Çocuklarımızın sportif yeteneklerini küçük yaşlardan keşfedip gelişmelerini takip edeceğiz

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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