Son Dakika Haberleri: Varank: "(Cumhur İttifakı) Bu İttifak 15 Temmuz Gecesi Sokaklarda Kuruldu"

Varank: "(Cumhur İttifakı) Bu İttifak 15 Temmuz Gecesi Sokaklarda Kuruldu"

57 dakika önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılış töreninde konuştu.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılış töreninde konuştu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:59 Kaynak: AA

Seyhan, AK Parti, Mustafa Varank, Fikret Yeni, Güncel
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