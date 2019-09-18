Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (5)

Varank: "Küresel markaları olmayan ülkeler için yeni oyuncuların desteklenmesi stratejik öneme sahip. Türkiye'nin otomobili girişim grubu bu yönde attığımız önemli bir adım. Bu proje otomotiv ana ve yan sanayi tedarikçilerinin dönüşümüne ve ihracat katkılarının artmasına da hizmet edecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz. Yönetişim modeli, kamu ve özel sektör, uluslararası iş birliklerini kapsayacak."