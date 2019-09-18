Son Dakika Haberleri: Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz"
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Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz"

34 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (5)

Varank: "Küresel markaları olmayan ülkeler için yeni oyuncuların desteklenmesi stratejik öneme sahip. Türkiye'nin otomobili girişim grubu bu yönde attığımız önemli bir adım. Bu proje otomotiv ana ve yan sanayi tedarikçilerinin dönüşümüne ve ihracat katkılarının artmasına da hizmet edecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz. Yönetişim modeli, kamu ve özel sektör, uluslararası iş birliklerini kapsayacak."

Varank: Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz

Mustafa Varank, Dönüşüm, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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