Son Dakika Haberleri: Varank: "(Döviz Manipülasyonu) Bu Operasyonlara Yeltenenlerin Kimler Olduğunu Devletimiz Gayet İyi...

Varank: "(Döviz Manipülasyonu) Bu Operasyonlara Yeltenenlerin Kimler Olduğunu Devletimiz Gayet İyi...

38 dakika önce

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünden Bugüne AK Sevda Trabzon programında konuştu.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünden Bugüne AK Sevda Trabzon programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:30 Kaynak: AA

Trabzon, Mustafa Varank, Güncel
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