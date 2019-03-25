Varank: "(Döviz Manipülasyonu) Bu Operasyonlara Yeltenenlerin Kimler Olduğunu Devletimiz Gayet İyi...
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-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünden Bugüne AK Sevda Trabzon programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:30 Kaynak: AA
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