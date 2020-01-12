Varank: "Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor' - Son Dakika

Varank: "Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor"

6 saat önce

Toplantıya katılanlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması Bakan Mustafa Varank'ın konuşması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya katılanlardan görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması

Bakan Mustafa Varank'ın konuşması GÜMÜŞHANE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de aslında gayet kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz. Türkiye 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak."

Varank: Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor

Mustafa Varank, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:35 Kaynak: AA
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