Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:02
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma
Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu
TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi
Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı