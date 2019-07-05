Son Dakika Haberleri: Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz
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Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.

Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:02 
Mustafa Varank, Ekonomi
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