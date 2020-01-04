Varank: "(Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: '(Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık' - Son Dakika

Varank: "(Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (4 SON)

"Coğrafi ve lojistik açıdan muazzam bir avantaja sahip olan ilimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"

Varank: (Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık

Mustafa Varank, İç Anadolu, Eskişehir, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:57 Kaynak: AA
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