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Varank: "(Eskişehir) İlimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:57 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (4 SON)
"Coğrafi ve lojistik açıdan muazzam bir avantaja sahip olan ilimizi İç Anadolu'nun güçlü üretim merkezlerinden biri yaptık"
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