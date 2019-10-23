Son Dakika Haberleri: Varank: Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı
Son Dakika Ekonomi Varank: Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

Varank: Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

40 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde pek çok uluslararası kuruluşun, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, "Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı.

Varank: Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde pek çok uluslararası kuruluşun, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, "Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı." dedi.

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:29 
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