Varank: Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde pek çok uluslararası kuruluşun, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, "Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde pek çok uluslararası kuruluşun, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, "Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:29
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