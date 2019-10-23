Varank: Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde pek çok uluslararası kuruluşun, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, "Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı." dedi.