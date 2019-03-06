Son Dakika Haberleri: Varank: "Fikirden Ticarileşmeye Kadar Bir Ürünün Tüm Aşamalarını Destekliyoruz"

Varank: "Fikirden Ticarileşmeye Kadar Bir Ürünün Tüm Aşamalarını Destekliyoruz"

1 saat önce

- "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK Türkiye) düzenlediği "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme"...

- "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK Türkiye) düzenlediği "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısına katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel
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