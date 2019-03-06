Varank: "Fikirden Ticarileşmeye Kadar Bir Ürünün Tüm Aşamalarını Destekliyoruz"
1 saat önce
- "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK Türkiye) düzenlediği "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme"...
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:42 Kaynak: AA
Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu
Venezuela, Alman Büyükelçi'ye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 48 Saat Süre Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki