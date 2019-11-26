Son Dakika › Güncel › Varank: 'Görüş içi ve görüş ötesi hava-hava füzelerine ilişkin çalışmalarımız büyük bir hızla... - Son Dakika
Varank: "Görüş içi ve görüş ötesi hava-hava füzelerine ilişkin çalışmalarımız büyük bir hızla...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:58 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (7)
Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var