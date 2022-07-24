Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GİRESUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (1)

Bakan Varank: Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Varank: 'Her biri çok başarılı bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin çok daha parlak olduğuna yürekten inanıyoruz' - Son Dakika

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