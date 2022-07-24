Varank: "Her biri çok başarılı bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin çok daha parlak olduğuna yürekten inanıyoruz" - Son Dakika
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Varank: "Her biri çok başarılı bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin çok daha parlak olduğuna yürekten inanıyoruz"

24.07.2022 18:22
Varank: "Her biri çok başarılı bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin çok daha parlak olduğuna yürekten inanıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetlileri selamlaması DOKA ile ilgili tanıtım filminin yayınlanması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GİRESUN...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetlileri selamlaması

DOKA ile ilgili tanıtım filminin yayınlanması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması GİRESUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (1)

YORUMLAR
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Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ Giresun Yarışmaları ödül törenine katıldı Açıklaması Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ Giresun Yarışmaları ödül törenine katıldı Açıklaması Bakan Varank: Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var Bakan Varank: Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var
Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Varank: 'Her biri çok başarılı bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin çok daha parlak olduğuna yürekten inanıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Varank: "Her biri çok başarılı bu gençler sayesinde ülkemizin geleceğinin çok daha parlak olduğuna yürekten inanıyoruz" - Son Dakika
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