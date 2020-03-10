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Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk...
12 dakika önce
Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:36 Kaynak: AA
Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."
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