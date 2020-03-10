Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: 'İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk... - Son Dakika Ekonomi

Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk...

12 dakika önce

Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."

Varank:

Varank: "İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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