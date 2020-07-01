Varank: "(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte...
Varank: "(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"
Varank: "(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:13 Kaynak: AA
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