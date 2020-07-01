Varank: "(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte... - Son Dakika

Varank: "(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte...

Varank: "(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"

Varank: "(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Varank: '(İmalat PMI) Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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