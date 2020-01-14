Varank: "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: 'İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor,... - Son Dakika Ekonomi

Varank: "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor,...

6 saat önce

Varank: "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor"

Varank:

Varank: "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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