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Varank: "İmalat sanayicileri satın alma endeksi şubat ayında 54,4'e yükseldi"
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:31 Kaynak: AA
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