Varank: "İmalat sanayicileri satın alma endeksi şubat ayında 54,4'e yükseldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'İmalat sanayicileri satın alma endeksi şubat ayında 54,4'e yükseldi' - Son Dakika

Varank: "İmalat sanayicileri satın alma endeksi şubat ayında 54,4'e yükseldi"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne iştirak etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne iştirak etti. (3)

Varank: İmalat sanayicileri satın alma endeksi şubat ayında 54,4'e yükseldi

Mustafa Varank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:31 Kaynak: AA
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