Varank: "(İnsansız iş makineleri) Cuma günü birliklerine teslim edilecek"
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:41 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak."
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