Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak."