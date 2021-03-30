Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."
30.03.2021 11:05
Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz.
Varank: "(Intranazal yerli aşı adayı) Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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