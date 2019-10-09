Son Dakika Haberleri: Varank iş dünyasına seslendi: Üretimden ve istihdamdan vazgeçmeyin
Son Dakika Ekonomi Varank iş dünyasına seslendi: Üretimden ve istihdamdan vazgeçmeyin

Varank iş dünyasına seslendi: Üretimden ve istihdamdan vazgeçmeyin

1 saat önce

İzmir Tekeli Organize Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor.

Varank iş dünyasına seslendi: Üretimden ve istihdamdan vazgeçmeyin, System.String[]

İzmir Tekeli Organize Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

Tekeli, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:41 
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