Varank iş dünyasına seslendi: Üretimden ve istihdamdan vazgeçmeyin

İzmir Tekeli Organize Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.