Varank iş dünyasına seslendi: Üretimden ve istihdamdan vazgeçmeyin
1 saat önce
İzmir Tekeli Organize Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor.
İzmir Tekeli Organize Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:41
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