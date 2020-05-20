Varank: "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz.
Varank: "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 01:28 Kaynak: AA
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