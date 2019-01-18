Son Dakika Haberleri: Varank: İthalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz

Varank: İthalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz

23 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerlileştirme alanında atacakları adımlarla ülkenin en önemli yapısal problemlerinden olan ithalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Varank: İthalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerlileştirme alanında atacakları adımlarla ülkenin en önemli yapısal problemlerinden olan ithalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:55 

Mustafa Varank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Gündeme Gelen Lise Öğrencisi Cinayetinin Detayları Ağızları Açık Bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katıldı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 23:18:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank: İthalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]