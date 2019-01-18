Varank: İthalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz
23 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerlileştirme alanında atacakları adımlarla ülkenin en önemli yapısal problemlerinden olan ithalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank, yerlileştirme alanında atacakları adımlarla ülkenin en önemli yapısal problemlerinden olan ithalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:55
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