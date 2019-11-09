Varank: "Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış töreninin yapılması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:53 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Açılış töreninin yapılması
MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı. (3)
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