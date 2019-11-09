Son Dakika Haberleri: Varank: "Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli...
Son Dakika Güncel Varank: 'Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli...

Varank: "Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış töreninin yapılması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Açılış töreninin yapılması

MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı. (3)

Varank: Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli...

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:53 Kaynak: AA
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