Son Dakika Haberleri: Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini açıkladı.

Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03 
Mustafa Varank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 06:25:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]