Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini açıkladı.

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