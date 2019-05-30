Varank: Kamu alımlarında yerli desteği güçlendirilecek
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03
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