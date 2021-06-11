Varank: "SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin adeta beyni konumunda olacak" - Son Dakika

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürüsye gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (1)