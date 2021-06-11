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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürüsye gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Varank: 'SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin adeta beyni konumunda olacak' - Son Dakika