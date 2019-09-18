Son Dakika Haberleri: Varank: "Katma değer oluşturan, istihdam sağlayan ve üretmek isteyen herkesin yanındayız"
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Varank: "Katma değer oluşturan, istihdam sağlayan ve üretmek isteyen herkesin yanındayız"

2 saat önce

Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Video gösterimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı...

Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Video gösterimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni katıldı. (1)

Varank: Katma değer oluşturan, istihdam sağlayan ve üretmek isteyen herkesin yanındayız

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:15 Kaynak: AA
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