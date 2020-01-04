Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katıldı. (1)

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