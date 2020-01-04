Varank: "Kendimize iddialı hedefler belirledik" - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Kendimize iddialı hedefler belirledik' - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Varank: "Kendimize iddialı hedefler belirledik" - AFYONKARAHİSAR

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katıldı. (1)

Varank: Kendimize iddialı hedefler belirledik - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:51 Kaynak: AA
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