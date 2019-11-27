Son Dakika Haberleri: Varank, komisyonda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı - Makam aracı diyaloğu
Son Dakika Güncel Varank, komisyonda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı - Makam aracı diyaloğu - Son Dakika

Varank, komisyonda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı - Makam aracı diyaloğu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım teşviklerinin şeffaf, herkese açık olduğunu belirterek, "Şartları tutan her işletme yararlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım teşviklerinin şeffaf, herkese açık olduğunu belirterek, "Şartları tutan her işletme yararlanıyor. Bakan olarak bu teşvikleri görmüyorum bile." dedi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Makam aracı diyaloğu

Yerli otomobile ilişkin sorular üzerine Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar." yanıtını verdi.

Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla Mercedes ile geldiniz" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. 'Bu aracı banttan indirirseniz, ben örnek olmak için kullanırım' dedim, kullanıyorum."

Varank, komisyonda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı - Makam aracı diyaloğu

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor
ABD'nin YPG'ye desteği NATO'nun güvenlik planlarını etkiledi Öztrak: "İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir" Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 15:36:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank, komisyonda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı - Makam aracı diyaloğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]