Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti" - Son Dakika
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Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti"

07.04.2022 16:46

Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Butona basılması E-Transit'in görüntüsü Aracın üzerine imzaların atılması Hatıra fotoğrafı çekilmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve...

Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Butona basılması

E-Transit'in görüntüsü

Aracın üzerine imzaların atılması

Hatıra fotoğrafı çekilmesi

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuştu. (4)

Bakan Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletmeye 1 milyar 650 milyon lira ödeme yapıldı, 32 bin yeni personel istihdam edildi."

Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti
Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti
Varank: (KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti

YORUMLAR
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Bakan Varank, E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuştu: (2) Bakan Varank, E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuştu: (2) IFC'den Kordsa'ya 110 milyon dolarlık finansman IFC'den Kordsa'ya 110 milyon dolarlık finansman

Mustafa Varank, İstihdam, Türkiye, Ford, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varank: '(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Varank: "(KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı) 18 bin işletme 32 bin yeni personel istihdam etti" - Son Dakika
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