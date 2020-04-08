Son Dakika › Ekonomi › Varank: 'Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için... - Son Dakika Ekonomi
Varank: "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için...
6 saat önce
Varank: "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz.
Varank: "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:16 Kaynak: AA
Son Dakika "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı