Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: '(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya... - Son Dakika Ekonomi

Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya...

6 saat önce

Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı.

Varank:

Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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