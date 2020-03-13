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Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya...
6 saat önce
Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:14 Kaynak: AA
Varank: "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak."
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