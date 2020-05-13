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Varank: "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit...
6 saat önce
Varank: "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor, prototipin haziranda tamamlanması bekleniyor.
Varank: "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor, prototipin haziranda tamamlanması bekleniyor."
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:06 Kaynak: AA
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