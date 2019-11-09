Son Dakika Haberleri: Varank: "Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz"
Son Dakika Güncel Varank: 'Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz'

Varank: "Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz"

6 saat önce

Katılımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Katılımcılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (1)

Varank: Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz

Mustafa Varank, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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