Varank: "Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık" - Son Dakika

Varank: "Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık"
25.03.2021 10:53
Uludağ Ekonomi Zirvesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne uzaktan bağlantı ile katıldı (1)Varank: "Ülkemizin, pandemi sürecinde sağlıktan eğitime, sanayiden ekonomiye birçok alanda gösterdiği...
Uludağ Ekonomi Zirvesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne uzaktan bağlantı ile katıldı (1)
Varank: "Ülkemizin, pandemi sürecinde sağlıktan eğitime, sanayiden ekonomiye birçok alanda gösterdiği başarılı performansa da hep birlikte şahit olduk. Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda uyguladığımız etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık"
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