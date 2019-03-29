Son Dakika Haberleri: Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık"

Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık"

1 saat önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları İmza töreni Hediye verilmesi Genel görüntüler KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
İmza töreni
Hediye verilmesi
Genel görüntüler KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Huawei, Güncel
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